Impauriti senza motivo L’Italia va | denatalità unica vera emergenza

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Una nazione che va bene pensando di andare male. Una popolazione impauritaaverne. Un serio problema di nascite (“bomba demografica”). E un Parlamento che disattende le richieste del 74 per cento dei propri elettori. Questo quanto esposto nell’interessantissima presentazione del rapporto Censis 2023 a cura del direttore generale Massimiliano Valerii, che è possibile ascoltare con un po’ di pazienza a questo indirizzo (consigliamo di partire dal minuto 27, saltando a piè pari l’interminabile premessa di Brunetta). Ma purtroppo l’abitudine di Censis di associare un titolo o un tema alle proprie ricerche – quest’anno “sonnambuli” – da modo alla gran parte dei commentatori di partire per la tangente, esibendosi in inutili commenti moralistici (numeri) che ci sembrano poco correlati ai dati stessi. Vediamo di rimediare ...