«Ilary Blasi poteva evitarsi di rifarsi il viso» | concorrente del Grande Fratello contro la conduttrice

Leggi su donnapop

(Di giovedì 21 dicembre 2023)è stata aspramente criticata da unadel: ma di chi stiamo parlando? E per quale motivo? Laromana è stata criticata da Perla Vatiero, nota per la sua partecipazione a Temptation Island con Mirko Brunetti e per essersi resa protagonista del triangolo amoroso fra lei, il suo ex fidanzato...