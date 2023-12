Il week-end al cinema | da “Renaissance” a “Wish”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Arriva al: a film by Beyoncé”. La pellicola, che approda nelle sale giovedì 21 dicembre, racconta il tour da record di Beyoncé. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “”, “One life”, “Foglie al vento” e “Tutti a parte mio marito”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Wonka”, “Ferrari”, “Adagio”, “Aquaman e il regno perduto” e “Santocielo”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 21 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Ferrari” (ore 20:30); “Santocielo” (ore 20:45); “One life” (ore 21).CONCA VERDE a Bergamo “Foglie al vento” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano + Concerto in streaming (ore 20:45); “” (ore 16:30 e 18:30); “Foglie ...