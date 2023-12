(Di giovedì 21 dicembre 2023) I contendenti devono ora sedersi al tavolo, negoziare e addivenire ad un accordo chesimilmente potrebbe far venire alla luce la nuova manifestazione calcistica,base di regole condivise e non indell'arbitrio di una delle parti

Influenza, da latte a cognac e uova: i cibi giusti o sbagliati per combatterla

'A ingannare è la sensazione data dalla vasodilatazione o l'serotonina e dopamina rilasciati a causa dello zucchero può fornire questa sensazione di benessere. E'anche che il latte ...

Il vero effetto della sentenza sulla Superlega: i grandi club tratteranno con più forza con Uefa e Fifa

La sentenza europea su Uefa e Fifa fa molto clamore, ma i suoi esiti pratici sono ancora da valutare, in particolare per quanto riguarda l'ambizione dei maggiori club calcistici europei di organizzare ...

Chiara Ferragni, sold-out la tuta grigia da 600€ del video di scuse

L’effetto Ferragni non svanisce: la jumpsuit in lana e angora era già stata indossata dall'imprenditrice ma era passata inosservata. Ora invece il modello delle scuse è esaurito in ogni colore ...