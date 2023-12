Il Texas fa sul serio | arresto immediato per i migranti illegali

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ilcontro Biden: adotta una legge per arrestare gli immigrati che entrano illegalmente negli Usa Ieri il governatore delGreg Abbott ha firmato una legge che consente alla polizia di detenere gli immigratie dà ai giudici locali l’autorità di ordinare loro di lasciare il paese. È il tentativo più drastico da parte di uno stato dell‘Unione di controllare l’immigrazione dalla legge dell’Arizona del 2010, poi annullata dalla Corte Suprema. Ilè lo stato più colpito dall’immigrazione illegale e ora si arriverà a uno scontro istituzionale visto che l’applicazione delle leggi sull’immigrazione è competenza federale. Più di otto milioni di incontri sono segnalati dal Customs and Border Protection (CBP) da quando Biden è in carica. I repubblicani lo accusano di promuovere una politica di frontiera ...