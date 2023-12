Il sondaggio che rovina le Feste del Pd | crollo verticale | boom Meloni e c' è chi mette la freccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Elly Schlein soffre ormai il fiato sul collo di Giuseppe Conte. In vista del voto per le Europee del 2024, la segretaria del Pd non riesce a portare il suo partito almeno alla soglia minima del 20 per cento. I dem continuano a perdere terreno e i 5 Stelle di Giuseppe Conte mettono la. Il quadro che esce dall'ultimoNoto per Porta a Porta parla di un Pd in affanno e di un centrodestra in salute che con Fratelli d'Italia mantiene la testa delle intenzioni di voto. Infatti il partito del premier nelle intenzioni di voto alle prossime elezioni europee oggi si conferma primo partito italiano con il 30% (guadagnando l'1,5 rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 7 novembre). Il Pd perde un punto e scende al 19%, mentre il M5S perde lo 0,5 attestandosi al 18% ma a un punto solo dai dem. La differenza tra i due partiti si riduce quindi ...