Il nuovo patto Ue sull' immigrazione? Perché è una vittoria della destra e del popolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'accordo raggiunto in Europarappresenta unaper lae ilitaliano. Ne parla Pietro Senaldi su Libero: "Ildell'Unione Europea in tema di irregolari segue la linea maestra dell'interdizione, laddove la sinistra aveva sempre cercato l'integrazione. Quindi avremo controlli più severi al momento dell'arrivo, con rilevamento dei dati biometrici e possibilità di trattenere i clandestini per tre mesi nei centri d'accoglienza, a ridosso delle frontiere, restrizione al diritto d'asilo e maggiore libertà degli Stati di primo approdo nel gestire le situazioni di crisi, fatto salvo l'obbligo di solidarietà da parte degli altri, al quale ci si può sottrarre solo pagando". Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo ...