Il Napoli ha problemi di condizione atletica ma non c’è tempo per intervenire Corrmezz

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ilhadi. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Ilhadi, fa fatica ad avere continuità e, giocando ogni tre giorni, non ci sono i margini per un intervento concreto da parte del preparatore Pondrelli. Dopo la sfida contro il Monza, Mazzarri e il suo staff avranno per la prima volta una settimana lunga da programmare in cui si potrà fare qualche richiamo. Ci sono poi gli aspetti mentali ed emotivi, il vissuto complesso di una squadra che è passata da un campionato dominato a difficoltà pazzesche. Bisogna fare anche presto, la testa va subito alla sfida contro la Roma. Mazzarri ha recuperato Anguissa e Zielinski, fortemente tentato dall’Inter per il trasferimento in ...