Il Milan paga la clausola Il guru del mercato | superbomber per salvare Pioli

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Attaccante cercasi: è l'imperativo in casain vista delinvernale. E i rossoneri, come già fatto in estate, pensando ad Antonio Sanabria del Torino, cercato negli ultimi giorni diprima del “no” granata. L'apertura del giocatore ci fu, ma Juric non voleva privarsi del suo attaccante, così che alla fine ilscelse Jovic della Fiorentina. Secondo La Stampa, il corteggiamento rossonero al 27enne paraguaiano è ripartito senza produrre troppi effetti. Anzi, il presidente Urbano Cairo è già al lavoro per rinnovare il contratto di Sanabria, attualmente in scadenza 2025, di due anni e quindi con durata sino al 2027. Il giocatore apprezza, perché si trova bene nel 3-5-2 di Juric, trovando al suo fianco un'altra punta vera come Duvan Zapata, arrivato in estate dall'Atalanta. ...