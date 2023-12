Il giovane medico Ali Toufaily trovato morto in casa | ancora da chiarire le cause del decesso

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il piccolo Comune di Mossa, in provincia di Gorizia, è rimasto sgomento e scosso dalla notizia della scomparsa di unche da pochi mesi faceva parte della comunità. Si tratta di Aliinsua, a Trieste, dove è stato risenza vita: non rispondeva più ai messaggi e ieri non si era presentato al lavoro in ambulatorio.Leggi anche: Addio a Don Roberto,a 32 anni per un malore: le parole del vescovo Malvestiti Aliera nato e cresciuto in Libano. Si era trasferito in Friuli Venezia Giulia per studiare all’Università di Trieste, dove si era da poco laureato in Medicina e stava per svolgere l’esame di ammissione alla specializzazione per l’anno prossimo. A Mossa era giunto appena il 22 ottobre scorso, ma ...