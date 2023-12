Il Genoa va a Sassuolo con vista sull’Inter | 2 big fuori | ma un rientro

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ildomani sfiderà il, per poi ospitare l’Inter nell’ultima dell’anno. Gilardino aggiorna su alcuni infortunati. Un ex Roma recupera. INTER ALL’ORIZZONTE ? Ilsarà avversario dell’Inter il 29 dicembre, ovvero nell’ultima partita del 2023. Alberto Gilardino, tecnico del Grifone, ha aggiornato in conferenza stampa sulla situazione degli infortunati: «Sono ancoraMessias e Retegui, valuteremo nei prossimi quando e come ci sarà possibilità di recupero. Mentre riavremo Strootman, che non ha i 90? minuti nelle gambe, ma sarà comunque convocato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...