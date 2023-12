Il ceo di A22 Sports Management | la Superlega sarà la miglior competizione

(Di giovedì 21 dicembre 2023) AGI - "Il calcio è l'unico sport che ha miliardi di tifosi in tutto il mondo, l'Europa è il cuore del calcio, la base dei club più importanti. La nostra sfida è creare ladel mondo, sia a livello maschile che femminile". Lo ha detto Bernd Reichart, Ceo della A22incaricata di portare avanti il progetto. "Il nostro format porterà a partite fantastiche fra grandissimi club per tutta la stagione, ogni partita conterà, ci saranno squadre che non si sono mai affrontate che ora potranno giocare contro regolarmente e creare una rivalità negli anni. Cila possibilità di essere promossi e di retrocedere,unadavvero interessante e proveremo a ottenere questo obiettivo". "Ci sono tifosi ...

