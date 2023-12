Il Caso Ferragnez | La Caduta dagli Eroi della Pandemia | scivolati sui pandori

L'opinionista in una storia di Instagram: "Qualcuno da quelle parti è riuscito a prendere le difese della povera milionaria". E difende Meloni: "Non ... (sbircialanotizia)

Ferragnez travolti dalla bufera mediatica, dal web emergono tutti i misfatti

Le polemiche non si spengono per i: compaiono altri video Le cose si mettono male per ... E oggi, in molti sottolineano come anche in quelle scuse arrivarono successivamente, con il ...

"Altro che errore in buona fede, vi spiego le scelte chirurgiche della Ferragni"

"I follower li seguono perché i Ferragnez hanno profili aspirazionali ... quando lavori dalla mattina alla sera e hai la casa grande come la cabina armadio di Chiara Ferragni. Così nelle persone ...

Chiara Ferragni, accusata di une errore clamoroso: in pochi se ne sono accorti | Ecco di che si tratta

Chiara Ferragni dalla padella alla brace: dopo che il "pandoro gate" si è esteso anche alle uova pasquali, spunta un altra gaffe madornale.