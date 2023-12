Il cambio di sesso dei bambini e quel dubbio sul farmaco | faro del governo sull' ospedale di Firenze

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Forza Italia ha puntato il dito contro l'di Careggi, sollevando dubbi sul percorso previsto per diagnosticare e trattare la disforia di genere nei. E il senatore Maurizio Gasparri ha depositato un'interrogazione in Parlamento, per far lucea vicenda