“Il calcio è libero” | esultano i promotori della Superlega L’Uefa prende atto della sentenza Malagò | “Lo Scudetto rischia la marginalità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Il“. Non rinuncia a un pizzico di retorica Bernd Reichart per esultare dopo laCorte di giustizia dell’Unione Europea. Non potrebbe essere altrimenti visto che il manager tedesco è il ceo di A22 Sports, società creata ad hoc per organizzare la nuova. E i giudici del Lussemburgo hanno appena considerato il ruolo di Fifa e Uefa nel mondo delcome regime di monopolio. Una decisione che apre le porte a nuove organizzazioni nel mondo del. “Abbiamo ottenuto il diritto di competere. Il monopolioUefa è finito. Il. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro. Per i ...