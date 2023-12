Il Bologna espugna San Siro ai supplementari | Inter eliminata

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Ilnon ha più intenzione di fermarsi. I rossoblù di Thiago Motta sbancano San: contro l'finisce 2-1 dopo i tempi, decisive le reti di Beukema e Ndoye che portano i felsinei ai quarti di Coppa Italia. I nerazzurri, dopo aver vinto due trofei consecutivi, escono agli ottavi di finale, nel prossimo turno Zirkzee e compagni sfideranno la Fiorentina.Massiccio turnover per Simone Inzaghi, in campo Lautaro Martinez affiancato da Arnautovic, in difesa spazio a Bisseck, Acerbi e Bastoni, Asllani invece si piazza in cabina di regia al posto di Calhanoglu. Cambi anche per Thiago Motta, con Van Hooijdonk al centro dell'attacco e Zirkzee in panchina. I nerazzurri hanno iniziato con un buon ritmo, la prima vera occasione è stata costruita dallo stesso Asllani, ma il tiro dell'ex ...