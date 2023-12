Il Bologna è stellare | l’Inter abdica dopo due anni Motta e Zirkzee fenomeni anche in Coppa Italia

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Le sorprese in Serie A lo sonoin. E la competizione nazionale,aver perso il Napoli campione d’per mano del Frosinone, salutavincitrice delle ultime due edizioni, sconfitta in rimonta ai supplementari per 2-1 da unsempre più candidato ad un posto da big del nostro calcio. Una rete di Carlos Augusto illude San Siro, ma poi a Joshuabastano due palloni per trasformarli in due assist d’oro per le reti di Beukema e Ndoye. Ai quarti di finale la squadra di Thiagotroverà la Fiorentina. Tanto turn over da una parte e dall’altra. Inzaghi affida una maglia dal 1? all’ex Arnautovic che agisce in coppia con Lautaro in attacco. Poi Darmian e Carlos Augusto ...