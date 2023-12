Il balletto di Natale senza Beatrice Luzzi | i fan disperati

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nella giornata di ieri,ha abbandonato la Casa del Grande Fratello 2023. Non sono stati forniti dettagli in merito all’accaduto. Sui profili social del programma, è comparso solo un avviso che parlava di un addio momentaneo. Al momento, i fan si stanno interrogando sui motivi che hanno spinto l’attrice a compiere questo passo. Nel pomeriggio, Letizia Petris e Vittorio Menozzi sono tornati sull’argomento, creando ancora più scompiglio tra il pubblico. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replica del Grande Fratello 2023. GF 2023,ancora assente: Vittorio e Letizia affrontano l’argomento L’asdiha creato il panico tra i fan del Grande Fratello 2023. Molti utenti, addirittura, hanno affermato di non voler ...

"Un Natale spettacolare", alle 21.20 su Rai 2: ecco la trama del film

E' il film di John Putch "Unspettacolare", in onda giovedì 21 dicembre alle 21.20 su Rai 2. ... per convincerla a partecipare al provino per un. Margaret vive a Filadelfia, appartiene ...

In tv “Un Natale spettacolare”, favola Anni 50 tra danza, amore e qualche imprevisto

Su Rai 2 una favola ambientata negli Anni 50 in cui la protagonista molla tutto per calcare il palcoscenico del Radio City Music Hall di New York ...

Babbo Natale fa la guerra! Videoclip di Luca Abete

Roma, 21 dic. (askanews) - Irrompe con un titolo provocatorio il video natalizio di Luca Abete che ha l'intento di creare un momento di riflessione su una tematica tragicamente attuale. Incisivo ma al ...