Il 5 gennaio grande festa targata Forum dei Giovani e la Balera ‘Olimpo’

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 5ildeidi Ponte in collaborazione con ‘A.S.D. Tiche’ ha organizzato un evento ricco di appuntamenti, anche culinari, per brindare all’arrivo della Befana presso laOlimpo di via Piana a Ponte. Il sipario si alzerà dalle ore 18:00 con unatombolata che avrà tra i premi dei prodotti tipici locali e come primo premio una impastatrice planetaria di 10 litri; mentre il tombolino – ossia una seconda tombola – una macchinetta del caffè a cialde. Alle ore 20:30 si inizierà a cenare con menù fisso al costo di euro 15,00 che prevede un ricco antipasto all’italiana, poi una pizza, acqua, vino e brindisi finale con dolce e bollicine. La serata sarà animata da karaoke e dal duo “Davide e Daniela”, musica live e balli social, commerciale, caraibici, ...