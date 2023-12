I risultati del progetto SICS

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 21 dicembre 2023): presentati oggi idella ricerca “Sviluppo Industriale, Circolarità e Sostenibilità” Ilè stato promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e 1000 Miglia srl, e realizzato dall’Università degli Studi di Brescia con la guida del professor Sergio Vergalli e della sua squadra; coinvolte 16 imprese con 5mila dipendenti. Per ciò che riguarda il valore generato dagli investimenti green delle aziende legati al fotovoltaico, ogni euro speso ne genera 1,32, con un impatto occupazionale di circa 22 unità lavorative per ogni milione; per i progetti in efficientamento energetico, ogni euro speso genera 1,56 euro e 24,27 unità lavorative per ogni milione Sono stati presentati stamattina – in un webinar trasmesso dalla Sala Beretta di Confindustria Brescia – – Sviluppo ...