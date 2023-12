I Miti del Wrestling | Info & Match annunciati per “Natale sul Ring”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Lee iper “sul”, prossimo Show della Promotion campana in programma Venerdì 22 Dicembre a Marigliano (NA): IdelsulVenerdì 22 Dicembre – Marigliano (NA)PalaNapolitano – Via Roberto de Vita Inizio Ore 20 – Ingresso GRATUITO: -Flavio Augusto difende il Titolo UE contro Max Peach;-Marcus Valentine difenderà il SIW Genesis Title contro un avversario ancora non annunciato;-Flowey Queen affronterà Davide Adami in un No DQ;-Annunciata anche la presenza dei Two Bastalanders e Painkeeper; Durante la serata saranno raccolta giocattoli nuovi e usati per i bambini bisognosi