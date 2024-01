(Di giovedì 21 dicembre 2023) Iandati a mettersi al servizio dinel corso dell’ultimo anno si sono trasformati rapidamente da aspirantia “di sventura”. Il destino che li attende al fronte spesso è atroce. Maltrattati dalle autorità ucraine e rinnegati dai propri governi (visti i profili di illegalità del reclutamento), vengono assegnati ai compiti piùosi e paurosamente simili all’effettuazione di crimini di guerra. Colombiani bisognosi di denaro Gli esempi più tristi deiandati a combattere persono forse quelli dei veterani colombiani. Storie particolarmente amare di uomini spinti da impellenti necessità finanziarie, morti al fronte prima di poter mandare a casa la paga promessa per salvare la casa pignorata o la famiglia in stato di ...

...Il referendum a risultato scontato ha destato la preoccupazione di numerosi Stati, e ... dove la Russia continua a usare idella Wagner, per esempio nel Sudan ora in pieno caos. O ......Il referendum a risultato scontato ha destato la preoccupazione di numerosi Stati, e ... dove la Russia continua a usare idella Wagner, per esempio nel Sudan ora in pieno caos. O ...Si sono offerti come mercenari al servizio del governo di Kiev diversi ex militari o disoccupati sudamericani, soprattutto da Colombia e Perù ...