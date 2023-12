I Ferragni

Leggi su lortica

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Siamo astuti decisi e convinti della vostra mente creiamo dipinti Giochiamo facile con l’era moderna li dove la ragione non conosce la Senna Una cultura basata sulla mediocrità mescola le carte senza pietà Sempre il nostro mazzo vince il banco e chi compra dietro il banco Non è colpa nostra se regna l’ignoranza noi siamo i Re della mancata sostanza Fruibili e influenzabili con due immagini e una parola noi ricchi sfondati voi tornate a scuola Non siamo artisti anche se lui canta il nostro essere influencer la vera banca Padre e madre di tanti figli senza arte ne parte con mediocri menti dettano le carte L’evoluzione è ferma agli anni ottanta da lì un declino dove la produzione manca Tutti fenomeni a fare soldi nei virtuale nella vita passata non vedevano il mare Abbiano sbagliato ma molti di voi lo stesso il vostro mancamento il nostro successo Ora torniamo a fare alti guadagni saremo ...