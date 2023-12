I club rifiutano la Superlega, Ceferin: 'Sembra più una Zombie League '

Dopo la sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea è ripartito il progetto Superlega. In seguito all'ottimismo iniziale è arrivata però un'importante serie di rifiuti da moltieuropei, così come dalle federazioni nazionali. Il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin , dopo aver comunicato la propria posizione in merito alla competizione, ha utilizzato l'ironia per ...

√ Nove giorni a Natale: 'Do they know it's Christmas' (Band Aid)

... ma agli altri non piace e la. Geldof non si dà per vinto e cambia il titolo con "Do they ... Geldof vuole assolutamente che anche Boy George, dei Culture, sia presente alla registrazione, ...