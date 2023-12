I club europei eccetto Barcellona e Real Madrid contro la Superlega

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Roma, 21 dic. (askanews) – Le società europee, ad eccezione di, scendono in campo tutte a sostegno di Uefa e Fifa dopo la decisione della Corte di Giustizia Europea che mette in discussione il monopolio Uefa e Fifa. L’Inter scrive: “FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra iall’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA. Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall’ECA per sostenere questi valori”. Simile la posizione della Roma: “Ilnon sostiene in alcun modo il progetto della cosiddetta Super League che ...