I Bilanci per i neoassunti per l’a s 2023 2024 | una guida fotografica all’utilizzo della piattaforma con attenzione alla segmentazione degli standard

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’ambiente online dell’INDIRE a supporto del periodo di formazione e prova per i docentie per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’anno scolastico-24, di cui al D.M. n. 226 del 16 agosto 2022 eC.M. DGPER-Ufficio VI prot. n. 0065741 del 7 novembre, quest’anno scolastico, è profondamente modificato. L’ambiente predisposto per il neoassunto per l’anno scolasticoguiderà il docente nella redazione del portfolio formativo e gli sarà di aiuto per documentare le attività svolte durante l’anno di formazione e prova. Quattro le sezioni presenti: esperienze,, curriculum formativo e portfolio. Analizziamo cosa contengono queste sezioni. L'articolo .

Il Comune di Milano vuole approvare gli emendamenti entro Natale ma le opposizioni fanno battaglia per far approvare le proposte (ilgiornale)

Partecipate da record: balzano i ricavi "di Stato"

È quanto evidenzia la quinta edizione del "Rapporto suidelle Società partecipate dallo ... Nelle classifichefatturato di tutte le società italiane industriali e di servizi, le partecipate ...

Rai, il bilancio dell'ad Sergio: «Calo ascolti Fake news. Diamo voce alle donne»

Rai, il bilancio dell'ad Sergio Insomma ... Chiamata a fare una radiografia del servizio pubblico in Parlamento in giornate caldissime per il dibattito Rai. Da un lato l’attesa per Sanremo e il fiato ...

Patti di stabilità, piano sostenibile per l’Italia: la stretta evitata fino al 2027

Giancarlo Giorgetti può guardare il bicchiere mezzo pieno. E con lui l’intero governo. Per tutta la durata della legislatura per Roma non sarà difficile rispettare le regole ...