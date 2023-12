Le immagini rilasciate da Israele delle armi trovate dai suoi soldati all'interno del più grande ospedale di Gaza non sono sufficienti a giustificare ... (247.libero)

Venerdì 8 e sabato 9 dicembre avrà luogo a Venezia la 13esima edizione dell’EMA Human Rights Film Festival , dal titolo “Generations of hope“. Si ... (ilfattoquotidiano)

Human Rights Watch accusa: su Facebook e Istagram messi a tacere i contenuti filo - palestinesi

Le politiche e i sistemi di moderazione dei contenuti di Meta stanno mettendo sempre più a tacere i contenuti filo - palestinesi su Facebook e Instagram, ha affermatoWatch (HRW). Un nuovo rapporto di HRW intitolato Promesse infrante di Meta: censura sistemica dei contenuti palestinesi su Instagram e Facebook "documenta un modello di indebita rimozione ...

Guerra di Gaza, macabro record di giornalisti uccisi: mai così tanti

All'inizio di questo mese, in riferimento ai due attacchi israeliani in Libano in ottobre, che hanno ucciso il giornalista della Reuters Issam Abdallah e ferito altri sei giornalisti,...

Bambini, le dieci buone notizie del 2023 sui diritti dell’infanzia, dalla Bulgaria alla Sierra Leone

Ma ci sono anche delle buone notizie - elencate da Human Rights Watch in una classifica di fine anno - che meritano di essere sottolineate perché sono frutto anche e soprattutto dell’impegno e della ...

L'Iran impicca l'ex sposa bambina Samira Sabzian

È stata impiccata all'alba Samira Sabzian, una sposa bambina che si trovava in carcere in Iran da circa dieci anni ed era stata condannata alla pena capitale per avere ucciso suo marito. Lo denuncia ...