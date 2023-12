Hojbierg ma non solo | qual è l’obiettivo del Napoli a centrocampo per gennaio

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il calciomercato invernale si avvicina e ilintende farsi trovare pronto, già stilata una lista di possibili acquisti a. Il periodo no delnon deve scoraggiare la squadra di Walter Mazzarri e soprattutto la dirigenza. L’eliminazione dalla Coppa Italia con il Frosinone deve essere vissuta come un incidente di percorso. Questo è il diktat arrivato da Castel Volturno, anche dal presidente De Laurentiis che non vuole ripetere errori passati ma anzi intende dare pieno supporto a Mazzarri. Summit di mercato al, nel mirino Hojbjerg e Soumarè per ilPer questo, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle scorse ore è andato in scena un summit di mercato tra il presidente azzurro e il tecnico, ale hanno partecipato anche gli ...