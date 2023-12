Hockey pista | Trissino e Forte dei Marmi vincono nel mercoledì sera dell’A1

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La 13esima e ultima giornata del girone d’andata della stagione regolare 2023-2024 della Serie A1 diè andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose, con tutte le squadre in campo. Da registrare ci sono le vittorie esterne del, 2-3 in casa del Bassano, del Monza, 0-2 a Breganze, e del Sarzana, 4-5 a Vercelli. In casa invece si sono imposte ildeie il Montebello, entrambe per 4-2 rispettivamente su Grosseto e Follonica, a cui aggiungere il larghissimo 8-1 del Sandrigo sul Giovinazzo. Infine il pareggio, per 1-1, fra Lodi e Valdagno. La Serie A1, dopo questo turno, si fermerà per un paio di settimane riprendendo il suo corso fra il 6, il 7 e l’8 gennaio. Foto: FISR