Guerra | ultime notizie Sparatoria all’Università di Praga | 10 morti e 30 feriti Usa-Cina | primo colloquio tra capi militari da 16 mesi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Hamas rifiuta la proposta di Israele per una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi, affermando che i negoziati partiranno solo dopo l’inizio di un cessate il fuoco. Slittato di nuovo a oggi il voto per una risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu su Gaza. Almeno 36 ie decine inei bombardamenti israeliani di ieri su Rafah e Khan Yunis, secondo fonti palestinesi. Uccisi altri 3 soldati israeliani. L’esercito afferma di trovarsi in una “fase significativa della, in nuove aree” della Striscia. L’Australia contribuirà alla colazione Usa anti Houthi nel Mar Rosso