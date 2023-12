Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie Idf | truppe stanno intensificando combattimenti a Gaza Netanyahu | “Guerra fino alla distruzione di Hamas” | DIRETTA

Leggi su tpi

(Di giovedì 21 dicembre 2023)live dellatraoggi, giovedì 21 dicembre Mentre proseguono senza sosta i bombardamenti israeliani sulla Striscia di, secondo il Washington Post latrapotrebbe essere arrivata a un punto di svolta: per il quotidiano statunitense, infatti, potrebbe esserci un cessate il fuoco di una o due settimane e un ritiro parziale delleisraeliane dal Nord di. Il leader di, Ismail Haniyeh, intanto, ieri si è recato in Egitto per discutere di una possibile nuova tregua in cambio del rilascio degli ostaggi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì ...