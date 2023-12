Guerra di Gaza, macabro record di giornalisti uccisi: mai così tanti

Secondo una nuova analisi pubblicata dal Comitato per la Protezione dei Giornalisti, nelle prime 10 settimane dellaIsraele -sono stati uccisi più giornalisti di quanti ne siano mai stati uccisi in un singolo paese in un anno. In una dichiarazione rilasciata giovedì, il CPJ ha affermato: Al 20 dicembre ...

Interrogatori e pestaggi. Le violenze israeliane sui detenuti palestinesi sono un problema. Anche per Israele

In una fase della guerra in cui la negoziazione per una tregua è così complessa ... la liberazione di dieci detenuti palestinesi in cambio di un ostaggio liberato a Gaza. Ma, anche in questo caso, ...

Gli Houthi minacciano di attaccare le navi da guerra statunitensi nell’Yemen

(Il cacciapediniere missilistico USS Carney (DDG 64), mentre conduce operazioni di routine nel Mar Mediterraneo orientale, ottobre scorso; foto courtesy US Navy) Dubai. Il leader Abdel-Malek al-Houthi ...