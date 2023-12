(Di giovedì 21 dicembre 2023) Le prospettive di undi scambio che comporti ildisonoincerte poiché Hamas ha insistito sul fatto che non avrebbe discusso di nulla fine completa dell'offensiva ...

Giuseppe Conte e tutto il M5s ribadiscono la propria linea sulla Guerra di Gaza in aperto contrasto con quella del governo Meloni , schierata ... (247.libero)

In un video , condiviso sui social, la giornalista Plestia Alaqad, mostra la visuale da un bancone della casa di un’amica nella Striscia di Gaza ... (open.online)

P. Hani e la 'Casa di Mariam': carità aperta 'a tutti' contro la prigione della povertà

... che consumano in un silenzio religioso e in un clima di bisogno crescente, soprattutto in queste giorni di avvicinamento al Natale segnati da scontri al confine sud con Israele e la. ...

Guerra di Gaza, l'accordo per il rilascio di altri ostaggi è ancora lontano

Le prospettive di un accordo di scambio che comporti il rilascio di altri ostaggi sono ancora incerte poiché Hamas ha insistito sul fatto che non avrebbe discusso di nulla fine completa dell’offensi ...

L'Oms sempre più preoccupata per le malattie e la fame a Gaza

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso preoccupazione per la «combinazione» di malattie, fame e mancanza di igiene nella Strisci ...