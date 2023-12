Gruppo Grimaldi | ecco Great Tema | terza nave della innovativa classe G5 per la rotta tra Nord Europa e Africa

(Di giovedì 21 dicembre 2023) È stata consegnata alquesta mattina, presso il cantiere Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd di Ulsan (Corea del Sud), launità ro-ro multipurpose dell’“G5”. Si chiama, e come tutte e sei le unità di questa serie è destinata a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi di trasporto marittimo offerti dalla compagnia partenopea tra ile l’Occidentale. Lunga 250 metri, larga 38 metri e con una portata lorda di 45.684 tonnellate, il designe delle sue gemelle è il frutto di un attento studio delle esigenze dele di quellesua clientela: ...

Tensioni e polemiche in aula Camera per nuovo rinvio Mes in commissione

Elena Bonetti deldi Azione. Per - Re ha sottolineato che 'oggi in Aula il Mes non arriva, ... Per Marcodi Alleanza Verdi Sinistra 'siamo davanti a una buona notizia politica. La ...

Carrelli elevatori: Forkliftcenter sigla nuovo accordo con Grimaldi Group

Forkliftcenter, un fornitore unico di carrelli elevatori e attrezzature portuali, ha stipulato un nuovo accordo con il gigante del trasporto marittimo Grimaldi Group.

IL GRUPPO GRIMALDI PRENDE IN CONSEGNA LA GREAT TEMA

Presto sarà impiegata tra il Nord Europa e l’Africa Occidentale È stata consegnata al Gruppo Grimaldi questa mattina, presso il cantiere Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd di Ulsan (Corea del Sud), la ...