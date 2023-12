Greta Rossetti racconta la storia con Michele Morrone al GF | ma lui reagisce male

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023), attore diventato celebre grazie alla saga Netflix 365 Giorni, avrebbe manifestato profondo fastidio di fronte alle dichiarazioni dinella Casa del Grande Fratello a proposto della loro relazione. L’influencer e l’attore sono stati insieme per circa tre mesi prima di lasciarsi quando, impegnato a fare promozione negli Stati Uniti, avrebbe chiesto alla giovane di seguirla, ottenendo da parte sua un rifiuto. Queste circostanze son state rese note dalla gieffina nella Casa di Cinecittà, generando un chiacchiericcio che avrebbe infastidito non poco l’attore. Secondo il settimanale Chi, quantoto danella Casa del Grande Fratello non avrebbe fatto piacere a. “In una puntata del Grande Fratello, ...