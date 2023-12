Grande successo per la “50 Giorni di Cinema a Firenze” | la rassegna dei record | oltre 40 000 spettatori e 400 film

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui! Grazie mille per averci seguito, a tutti gli amici di OA Sport ... (oasport)

Ultimo appuntamento dell’anno con il Grande Fratello . Il reality più famoso della tv torna in onda su Canale 5 condotto come sempre da Alfonso ... (ilcorrieredellacitta)

... sempre in riferimento aldella Juve sulla Roma, mentre in basso c'è spazio per 'Pulisic, ... mentre la prima de 'L'Equipe' è dedicata al tennis con 'Retour au combat' in merito alRafa ...FERRARA - Dopo ildel Concerto di Capodanno 2023 tenutosi al Teatro Comunale Abbado, l'Orchestra a plettro Gino Neri è lieta di festeggiare instile l'arrivo dell'anno nuovo. Il concerto, in ...Tom Wilkinson è morto all’età di 75 anni. Era Gerald Arthur Cooper nel film Full Monty – Squattrinati organizzati ...Sfuriata di Alfonso Signorini contro Anita durante la puntata del Grande Fratello di sabato 30 dicembre. Nel video mostrato in diretta si vede la concorrente scherzare con Giuseppe ...