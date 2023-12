Grande soddisfazione per la RC Voce e Produzione a The Voice Kids con Teresa Ferraro

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La RCdi Cecilia Cesario e Rosario Canale torna in tv con la piccolache è entrata a far parte della nuova edizione di Thein onda su Rai 1 in prima serata., allieva della RCdi Cecilia Cesario e Rosario Canale, ha 13 anni e viene dalla provincia di Cosenza. Studia canto con Cecilia da quando era piccolina. Durante la semifinale del 15 dicembre ha stupito tutti cantando il brano difficilissimo dellaBeyoncé “Crazy in love”. Supportata da Clementino,ha unaincredibile ed è un asso nella manica perchè canta e rappa in maniera eccellente. Così piccola ma con una ...