“Grande Fratello” | Angelica sbotta contro Varrese | cosa succede

Leggi su tvzap

(Di giovedì 21 dicembre 2023) News tv. . I concorrenti del2023 continuano a stupire il pubblico di Canale 5 con nuovi colpi di scena. Il cast è stato scelto decisamente bene e i vari protagonisti con i loro caratteri fumantini riesco ogni volta a creare nuove dinamiche. E anche fuori dal reality le cose non cambiano. Gli ex concorrenti sembrano ancora più agguerriti di quelli in gioco. In queste ore, infatti, l’ex gieffinasi è scagliataMassimilianoche si trova ancora nella casa.Leggi anche: “”, il colpo di scena tra i due concorrenti: la dichiarazione fa sognare il pubblico Leggi anche: “”, lite tra concorrenti: la regia costretta ad intervenire Leggi anche: Beatrice Luzzi, ...