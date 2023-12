GPS 2024 | le certificazioni di soloformazione it per aumentare il punteggio

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Cosa sono le GPS e quando si aggiornano Le GPS sono le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e sono una tipologia di graduatoria utilizzata per assegnare supplenze annuali fino al 30 agosto o fino al termine delle attività didattiche. Inoltre, le Graduatorie GPS si dividono in due fasce: Graduatorie provinciali di supplenza di I fascia, L'articolo .