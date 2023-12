Goya | ovvero un artista nostro contemporaneo

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 21 dicembre 2023) E’ un’incisione di 14 centimetri per 17, esposta accanto alla sua matrice . Luccica nell’oscurità di un allestimento che mette in evidenza ogni opera in tutti i particolari. Il titolo è “Stragi di guerra” e fa parte della serie “Disastri della guerra” che Francisco José dey Lucientes , conosciuto semplicemente come(1746 – 1828), realizzò tra il 1810 e 1814. La scena...