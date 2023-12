Governo | Meloni ancora malata | domani salta ' collari d' oro' | a rischio missione in Libano**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - E'Giorgia, tanto da vedersi costretta arela premiazione del Comitato Olimpico Nazionale con il 'Collare d'oro' di settantadue atleti, tra questi anche Jannik Sinner e 'Gimbo' Tamberi, solo per citare qualche nome. In dubbio anche lain Libano, che avrebbe dovuto raggiungere il 23 dicembre per portare gli auguri del governo italiano ai nostri militari impegnati nellaUnifil.