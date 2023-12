Godzilla Minus One uscirà anche in bianco e nero | ecco il trailer

(Di giovedì 21 dicembre 2023)One sarà distribuito da TOHOin una versione in. Il film ha dominato i box-office di tutto il mondo da quando è stato lanciato all’inizio dell’autunno, e ora il franchise festeggia con l’uscita di una speciale versione indel titolo, intitolataOne/Color. Il titolo a colori è stato uno dei film didi maggior successo da un po’ di tempo a questa parte: non solo ha fatto grandi incassi in Giappone alla sua uscita originale a novembre, ma ha continuato a battere ancora più record al botteghino con la sua uscita negli Stati Uniti. Quindi resterà nelle sale ancora più a lungo. Come riportato da Comic Book, per dare ai fan un ...

Godzilla Minus One non ha una scena post credits in quanto il finale conclude perfettamente la trama e, allo stesso tempo, lascia uno spiraglio ... (screenworld)

Godzilla Minus One non ha il doppiaggio italiano nella distribuzione nelle sale ed è improbabile che ormai possa arrivare, ma ci sono le possibilità ... (screenworld)

Il regista di Godzilla Minus One ha ammesso che sarebbe interessato a realizzare un sequel del film che sta ottenendo buoni incassi in tutto il ... (movieplayer)

Tra i fan del film Godzilla Minus One c'è anche il regista Guillermo del Toro che, online, ha condiviso le sue lodi al progetto. Godzilla Minus One ... (movieplayer)

Oscar 2024, ecco le shortlist: 'Io capitano' di Matteo Garrone ancora in corsa

... Across the Spider - Verse Effetti visivi The CreatorOne Guardiani della Galassia Vol. 3 Indiana Jones e il quadrante del destino Mission: Impossible " Dead Reckoning Parte Uno ...

Florida Film Critics Awards, trionfo di Hayao Miyazaki

... Eric Roth and Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon Best Cinematography: John Laustsen, John Wick: Chapter 4 RUNNER - UP: Hoyte van Hoytema, Oppenheimer Best Visual Effects:One ...

Godzilla vs. McDonald’s nel nuovo spot promozionale della catena di fast food

Il colossale kaiju Godzilla è tra i protagonisti di uno spot pubblicitario giapponese di McDonald's. Lo potete vedere qua ...

Godzilla Minus One uscirà anche in bianco e nero: ecco il trailer

Godzilla Minus One sarà distribuito da TOHO anche in una versione in bianco e nero. Il film ha dominato i box-office di tutto il mondo da quando è stato lanciato all’inizio dell’autunno, e ora il ...