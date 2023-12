Gli italiani producono meno rifiuti urbani | in calo per la prima volta nonostante Pil e consumi in aumento

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni , parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, in un post su Facebook ha parlato della ... (247.libero)

L’ad Rai Roberto SERGIO è durissimo di fronte alla Commissione di Vigilanza che lo ha convocato per parlare DEGLI ascolti di Viale Mazzini e della ... (bubinoblog)

Ranking ATP - in che posizione gli italiani iniziano il 2024? La classifica per la nuova stagione - da Sinner a Berrettini

Sta ormai per incominciare una nuova stagione tennistica ed è delineato il Ranking ATP in vista delle prime partite del 2024. In che posizione si ... (oasport)