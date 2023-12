Giugliano | ragazza si sente male dopo una birra | lui la porta in albergo e ne abusa

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Conosce una donna in un supermercato.un incontro la violenta in undi. Questa mattina i carabinieri della stazione di Orta di Atella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un giovane della zona, accusato di violenza sessuale aggravata.unala costringe a venire in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.