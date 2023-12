Giubbotti | piumini per bambine e bambini | le proposte Prénatal

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il freddo è ormai pungente e richiede capi sempre più pesanti. Daè disponibile una ricca proposta diper(0-10), ma anche tute da neve per neonati e neonate. Tanti modelli caldi e avvolgenti, disponibili in diversi colori, stampe e fantasie per rispondere ad ogni gusto e per tutte le occasioni, mettendo sempre in prima linea il comfort dei piccoli. Tra gli imperdibili, quelli dai colori più sgargianti, come il piumino imbottito oro cangiante con cappuccio da bambina (2-10 anni) o quello in total bronzo con polsini e bordatura evidenziata in tessuto morbido bianco dedicato alle più piccole (3-36 mesi), Il color block caratterizza i modelli più maschili, disponibili in diverse combinazioni colore a partire dal blu notte che incontra il beige o il bianco con ...