Giornata epocale per il mondo del calcio | si alla Superlega

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Una chiusura di 2023 con il botto per il! Unaper ildel pallone. La Corte di Giustizia Europea ha emesso la sentenza sul caso, dando ragione ai promotori del nuovo torneo calcistico europeo. Per la Corte, infatti, UEFA e FIFA stanno esercitando attività di monopolio, sostenendo esiste un abuso di potere dominante da parte dei due massimi organismi delcontinentale e mondale. Le norme FIFA e UEFA sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche per club, come la Superleague, violano il diritto dell’UE. Esse sono contrarie al diritto della concorrenza elibera prestazione dei servizi. Le regole della Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche (FIFA) e dell’Unione delle Associazioni ...