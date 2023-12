Gilardino Sassuolo forte | ma Genoa vuole invertire trend esterno

(Di giovedì 21 dicembre 2023) "Conosco bene Dionisi, noi dobbiamo giocare come contro la Juve", dice il tecnico rossoblù GENOVA - Albertomette in guardia il suoperché ilsarà un avversario temibile: "Conosco molto bene Dionisi perché abbiamo fatto insieme il corso di Coverciano e conosco le sue qualità

Genoa, Gilardino: "Il pareggio contro la Juve ci ha fatto migliorare"

De Maggio annuncia: "Mazzocchi, è quasi fatta! Arriverà prima di Torino-Napoli"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Il Napoli sta lavorando e sta perfezionando l’arrivo di Mazzocchi della Salernitana.

Sassuolo-Genoa, le parole di Dionisi

