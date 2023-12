Gigolò per caso | la recensione | un divertissement che gioca col gender

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ladiper, la nuova serie con Pietro Sermonti e Christian De Sica dal 21 dicembre su Prime Video che prova a fare una comedy all'americana, e in fondo un po' ci riesce. Si poteva avere qualche pregiudizio e preoccupazione super, almeno dai primi materiali usciti sulla nuova serie Prime Video Original, co-produzione con Lucky Red, perché la comicità in Italia soprattutto negli ultimi anni finisce spesso nella "caciara romana" che ha caratterizzato il nostro cinema. Invece, fin dalle prime battute e dalla sigla, si intuisce un intento (e un approccio) diverso come spiegheremo nelladiper, dal 21 dicembre sul servizio streaming. Ed è francamente un bene.per ...