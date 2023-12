Giappone in Gioco | un gioco di memoria per avvicinare i bambini alla cultura giapponese

Tornare in Giappone dopo dieci anni è un po’ come esserci per la prima volta. Significa viverlo con occhi sicuramente più consapevoli, una capacità ... (linkiesta)

Il computer meno potente al mondo

Non riesce nemmeno a reggere Doom , unche può essere riprodotto ovunque da calcolatrici ... Per il momento è acquistabile solo indal sito ufficiale del produttore a un prezzo di 2500 ...

In Giappone c’è un ristorante che permette di essere schiaffeggiati

Il ristorante giapponese Shachihokoya ha introdotto una proposta unica nel suo menù: gli schiaffi. A pagamento è possibile farsi schiaffeggiare da affascinanti donn ...

Tutti i numeri del 2023:mercato in crescita, i giochi più venduti in Europa, USA, Giappone

In Giappone è dominio Nintendo ... Presenti in top 10 anche Super Mario RPG e Final Fantasy XVI. I giochi con il più alto score su Metacritic sono The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Baldur's ...