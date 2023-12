Giannini | In questo semestre abbiamo liberato 63 alloggi Ater

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Sull’emergenza abitativa la linea è stata quella di evitare nuove occupazioni e poi avviarci alla soluzione. Con il lavoro di tutti è stato sgomberato lo stabile di viale del Policlinico ma nessuna delle 45 famiglie, in situazioni di fragilità, è andata in mezzo a una strada. Alla base c’è un lavoro fatto con grande sinergia insieme all’e all’ufficio casa. In63di, dopo una serie di accertamenti. Tutte queste situazioni non chiare di illegalità sono state affrontate una alla volta per risolvere queste emergenze” Lo ha detto il prefetto di Roma Lamberto, questa mattina alla conferenza stampa organizzata per illustrare le attività e i servizi di ordine pubblico effettuati nel secondo ...